Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Nem bizi çok etkiledi

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın 2-2 gittiği dönemde akıllı oynasalar Antalyaspor’a şok bir gol atabileceklerini aktardı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, erken gol yediklerini ama ardından 20-25 dakikalarda 2 ve 3. golü de yiyebileceklerini söyledi.

Oyunun kontrolünü zaman zaman kaybettiklerini dile getiren Karaman, “İlk yarının 25 dakikasından oyunun hakimi olduk ve beraberliği yakaladık. İkinci yarı Antalyaspor’un etkili yerlerini belirledik ve kapattık. Ama yine ikinci yarının başında bir gol daha yedik. Antalyaspor iyi mücadele etti. Bizim geçen haftadan 3 oyuncumuz var, bunlara eklenen Şamil ve Kravets de vardı. Bu maçta olmayan oyuncularımızın eksikliğini hissettik. Yedek kulübesinden hamle şansımız artabilirdi. Hazır olmayan yabancı oyuncularımız var” dedi.

"Nem etkiledi"

Maçın 2-2 gittiği dönemde akıllı oynasalar Antalyaspor’a şok bir gol atabileceklerini aktaran Karaman, “90 dakika sonu Antalyaspor oyuna hakimdi, biz de defans yapan daha çok mücadele eden takım görünümündeydik. Ama nem de bizi çok etkiledi. Bu nem Antalyaspor için bir avantaj. 2-2 bitti biz artık önümüzdeki Denizlispor maçına odaklandık” ifadelerine yer verdi.

"Tartışma"

Maç sonu teknik heyetler arasında yaşanan gerginliğin sorulduğu Karaman, “Bunları zaman zaman yaşıyoruz. Bülent hocayla da konuştum. Yardımcı antrenörümüz Hasan Özer ve Bülent Korkmaz Türk futboluna hizmet eden insanlar. Bir yanlış anlaşılma var. Bülent ve Hasan hocanın ifadeleri birbirini tutmuyor. Topun dışarı atılmamasından çıkan bir şey. Bir iki gün sonra her şey normale döner. İki tarata sinirli. Biz tarafımızı sakinleştiriyoruz. Çabuk unutmak lazım, hiç konuşmamak gerekir. Tasvip etmiyoruz, zaman zaman bende yapıyorum. Ama yapmamamız gerekir” değerlendirmesini yaptı.