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Spor

Kayserispor kondisyon yüklüyor

Kayserispor, ligin son 8 haftalık dilimi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:13:21 -
Kayserispor kondisyon yüklüyor

Kayserispor, ligin son 8 haftalık dilimi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Prosinecki, oyuncuları ile yaptığı görüşmelerde kalan 8 final maçından başarıyla çıkmaları gerektiğini söyledi.


Kayserispor, Süper Lig’de kalan 8 hafta için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde günde çift idman yaparak çalışan sarı- kırmızılı futbolcuların hırslı halleri dikkatlerden kaçmadı. Kondisyon ve çift kale maçlar ile hazırlıklarını yapan Kayserispor’da hedef ise 4 iç saha maçını da kayıpsız geçmek. İdmanda oyuncuları ile konuşan teknik direktör Robert Prosinecki, kalan maçlarda üst derece performans beklediğini belirterek, "8 final maçımız var. Bu maçlardan başarıyla çıkmak zorundayız. Herkes kendini çok iyi hazırlasın" dedi.

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