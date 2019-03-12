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Kayserispor ilk kez yenildi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’de bu yıl ilk kez mağlup oldu.

12 Mart 2019 Salı 10:44
Kayserispor ilk kez yenildi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’de bu yıl ilk kez mağlup oldu.

 

Spor Toto Süper Lig’de 10 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019 yılının da ilk yenilgisini aldı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde bu yıl 9 müsabakaya çıkan Sarı Kırmızılı takım, 3 galibiyet 4 beraberlik 1 yenilgi elde etti.

 

Geride kalan Rizespor maçına kadar yenilgi yüzü görmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor, sırasıyla Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor maçlarını kazanırken Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş maçlarında ise berabere kaldı.

 

9 maçta 13 puan çıkaran Sarı Kırmızılı ekip, bu maçlarda 8 gol atarken kalesinde de 8 gol gördü.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:44
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