0553 313 94 23

Kayserispor günü tek antrenmanla geçirdi

İstikbal Mobilya Kayserispor, SD Eibar ile yaptığı hazırlık maçı sonrasında haftaya tek antrenman yaparak başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 09:59
Kayserispor günü tek antrenmanla geçirdi

İstikbal Mobilya Kayserispor, SD Eibar ile yaptığı hazırlık maçı sonrasında haftaya tek antrenman yaparak başladı.


Avusturya’nın Seefeld bölgesinde kampa devan eden İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü SD Eibar ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kaybetti. Sarı-kırmızılı takım Pazartesi gününü akşam üzeri yaptığı tek antrenmanla tamamladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, yurt dışı kamp etabındaki ikinci maçında bu gün FC Red Bull Salzburg ile mücadele edecek. Oberhofen am Irrsee Stadyumu’nda oynanacak mücadele, yerel saatle 18.30’da (TSİ 19.30) başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova’da silahlı kavga: 5 yaralı
    1. Yalova’da silahlı kavga: 5 yaralı
    2. Altındağ Kurban Bayramı’na hazır
    3. Trabzonspor’a Çekya’dan ilk rakip..
    4. 2019 YKS tercihleri başladı!
    5. Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve..
    6. (Özel) Tadına bakanların hayran olduğu..
    7. (Özel) İstanbul’da motosikletli gencin..
    8. Bakan Selçuk: "Emeklilerimize maaş..
    9. Maaş farkı için memur emeklilerine..
    10. Kamyonet kasasında 52 kaçak göçmen..
    11. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    12. Akhisarlılar açık havada sinema keyfi..
    13. Asya borsaları
    14. İnşaat maliyet endeksi
    15. Tüketici güven endeksi açıklandı
    16. Emekli orgeneralden önemli uyarı!..
    17. Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi
    18. Eyüpsultan’da sahte içki deposuna..
    19. Güneş Vakfı Başkanı Ceylan’dan 23..
    20. Gurbetçilerin bilmediği kanun..
    21. (Özel) Emekli oldu, seracılık okudu,..
    22. Diyarbakır'da 2 terörist enselendi
    23. Gazeteciler Cemiyeti’nin BİK vurgunu
    24. Düzce’de, 3’ü çocuk 4 kişiyi arama..
    25. Beşiktaş’ta ’Açık Mikrofon’..
    26. Şemdinli'de sivil aracın geçişi..
    27. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 577 bin 457..
    28. Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp..
    29. Nazilli DKMP’den yaban tavşanı avı..
    30. Tüketici güven endeksi azaldı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar