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Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti- Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Serdar Aziz ve Tolgay Arslan, ilk kez 11'de şans buldu, Zajc ve Moses ise yedek soyundu

08 Şubat 2019 Cuma 20:50
Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılışında İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçın kadrosunda dört değişiklik yaptı.

Sarı kart cezalısı Mehmet Topal'ın yerine Jailson, sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın yerine ise yeni transferlerden Serdar Aziz'e ilk 11'de görev veren Yanal, kadro dışı kalan Benzia'nın yerine Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı'nın yerine de cezası sona eren Hasan Ali Kaldırım'a şans tanıdı.

Sarı-lacivertli takım, maça Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado 11'iyle çıktı.


- Serdar ve Tolgay 11'de


Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Aziz ile Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de şans buldu.

Sarı-lacivertlilerin transferin son gününde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Zajc ile Moses, yedek kulübesinde yer aldı.

Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle formadan uzak kalan kaleci Harun Tekin ile Frey de 21 kişilik kadroya dahil edildi.


- 6 oyuncu kart ceza sınırında


Fenerbahçe'de 6 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Soldado, İsmail Köybaşı, Isla, Ayew, Eljif Elmas ve Neustaedter, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kart görmeleri durumunda Atiker Konyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.


- Hikmet Karaman'dan iki değişiklik


Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin 20. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Karaman, Atila Turan'ın yerine savunmada Kucher'e, Hasan Hüseyin Acar'ın yerine ise cezası sona eren Mensah'a forma verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets ilk 11'iyle sahaya çıktı.


- Tribünler doldu


Kayserispor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçe taraftarı da takımlarını destekledi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 20:50
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