Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'a konuk oluyor. Karşılaşma Kayserispor 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
33' Sarı Kart - Ederson
32' Sarı Kart - Denis Makarov
26' Sarı Kart - Jayden Oosterwolde
16' Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Kasongo uzak mesafeden kaleyi düşündü. Kasongo'nun şutunda Ederson topu son anda kornere çeldi.
14' Bu dakikalar Fenerbahçe tüm hatlarıyla Kayserispor yarı alanına yerleşti.
7' Ceza sahasının sağında topla buluşan Nene içeri ortaladı. Guendouzi'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
3' Brown sol kanattan ceza sahasına ortaladı. İsabet sağlayamayan Brown topu doğrudan dışarı gönderdi.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makarov, Chalov.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.