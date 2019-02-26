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Kayserispor-Beşiktaş bilet satışları bugün satışa çıkıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş arasında 02 Mart Cumartesi günü oynanacak olan ligin 24.

26 Şubat 2019 Salı 13:10
Kayserispor-Beşiktaş bilet satışları bugün satışa çıkıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş arasında 02 Mart Cumartesi günü oynanacak olan ligin 24.hafta karşılaşması bilet fiyatları belli oldu. BiletlerPassolig tarafından bugün saat 15.00’de satışa sunulacak.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 24.haftasında 02 Mart Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olanİstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş maçı biletleribugün satışa çıkıyor. 100 TL ile 40 TL arasında değişen bilet fiyatlarına futbol severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor Ayrıca,misafir tribün bilet satışları Perşembe günü saat 11.00’de satışa sunulacak.


Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;


Batı Alt: 100 TL


Doğu Alt: 70 TL


Doğu Üst: 50 TL


Batı Üst: 50 TL


Kuzey Üst: 40 TL


Kuzey Alt: 40 TL


Misafir Tribünü: 50 TL

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:10
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