Kayserispor başkanı Türk futbolunun reçetesini yazdı!

Kayserispor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, yabancı futbolcu sayısı tartışmalarıyla ilgili, "Son günlerde alevlenen, zaman ve zemin olarak hiç de hazırlıklı olmadığımız bir ortamda yapılan 'Türk futbolunda yabancı oyuncu sayısı' tartışması, tamamen magazinsel bir özellik kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde Türk futbolunda yaşanan yabancı oyuncu sayısı tartışmasına ilişkin yazılı açıklama yapan Bedir, şunları kaydetti:

"Son günlerde alevlenen, zaman ve zemin olarak hiç de hazırlıklı olmadığımız bir ortamda yapılan 'Türk futbolunda yabancı oyuncu sayısı' tartışması, tamamen magazinsel bir özellik kazanmıştır. İlgili tarafların, Türk futbolunun geçmişten gelen, halen devam eden veya ileride ortaya çıkabilecek problemleri ve çıkış yolları konusunda hazırlıklarını yapıp, bir masa etrafında toplanarak yeni ve kalıcı birtakım kararlar alması gerekirken, bu sektörün medyatik bazı aktörleri, kendilerine mikrofon uzatıldığında, sanki herhangi bir rakam söylemek çok büyük marifetmiş gibi görüşlerini ifade etmektedirler.

ACİLEN KULÜPLER YASASI ÇIKARILMALI

Bedir, Türk futbolunda yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

"Acilen 'kulüpler yasası' çıkarılmalı, kulüplerimizin idaresi konusunda mevzuat birliği sağlanmalıdır. Kulüp yöneticilerine halen vergi ve SGK'da olduğu gibi ödemelerle ilgili sorumluluklar getirilmelidir. Kulüp borçlanması, genel kurulların verdiği yetki kadar olmalı, ilave kaynak veya borç kullanımı tasdike tabi olmalıdır. Aksi halde başkan ve yöneticiler müteselsil biçimde sorumlu tutulmalıdır. Kulüp bütçeleri yapılırken gerçekçi olmalı, hayal ürünü şişirme bütçeler hazırlanmamalıdır. Bu konuda ulusal veya uluslararası bağımsız denetim şirketleri her türlü denetimi yapabilmelidir. Harcamalarda öncelik, borçların ödenmesinde olmalıdır. Arzuladığı ücreti Türkiye'de bulamayan yabancı veya beklentisi yüksek olan yerli oyuncuların yerine takımlar altyapılarına yönelecek, nüfusu Türkiye'nin beşte biri olan Hollanda'nın üçte biri kadar olan lisanslı futbolcu sayımız da artacaktır."

"OYUNCU VE TEKNİK HEYET KONTRATLARI RESMİ SİTELERDEN YAYINLANMALI"

Kulüplerin şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Bedir, "Oyuncu ve teknik heyet kontratları resmi sitelerden yayınlanmalıdır. Milli takım teknik heyeti için de bir ücret belirlenmeli, ekonomik sınır aşılmadan çalışmayı kabul edecekler arasından yetkililerce seçim yapılmalıdır. Futbolda ileri 10 ülkenin futbolu idare mekanizması incelenmeli ve oradaki yapılar Türkiye'ye entegre edilmelidir. Herkesin muzdarip olduğu menajerlik konusu da özel olarak ele alınması gereken bir bahistir." değerlendirmesinde bulundu.

Bedir, sadece bu konular bile çözüme kavuşturulsa yabancı oyuncu sınırlaması tartışmasının tamamen anlamsızlaşacağına dikkati çekti.

"YERLİ OYUNCULARIN ÜCRETLERİ"

Bedir, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu sistemde, yabancıların ücretleri çok düşeceği için ülkemizi tercih konusunda çok iştahlı olmayacaklar. Dolayısıyla sayısı otomatik olarak azalacaktır. Aynı zamanda, yerli oyuncuların ücretlerinin anormal artışının da önüne geçilecektir. Büyük bütçeli kulüplerin de yabancı sınırlaması olmadığından yerli iyi oyuncuları yüksek ücretlerle alıp sportif dengesizlik yaratma şansı da olmayacaktır. Sistemi oturtup, UEFA kriterleri benzeri kuralları uygulamaya başladığımızda kulüplerin geçmişten gelen mali sıkıntıları da gerek kendi gayretleri gerekse devletimizin de desteği ile ulusal veya uluslararası fonlar yardımıyla kredilendirilerek çözüme kavuşturulacaktır."