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Kayserispor-Başakşehir maçı bilet fiyatları belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu.

12 Mart 2019 Salı 08:47
Kayserispor-Başakşehir maçı bilet fiyatları belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler satışa çıkıyor.

 

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16:00’da İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak maçın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15:00’de satışa sunulacak.

 

İstikbal Mobilya Kayserispor tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde oldu:

 

Batı Alt Tribün bileti: 40 TL

 

Doğu Alt Tribün bileti: 25 TL

 

Doğu Üst Tribün bileti: 20 TL

 

Kuzey Üst Tribün bileti: 15 TL

 

Kuzey Alt Tribün bileti: 15 TL

 

Misafir Tribün bileti: 20 TL

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 08:47
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