Kayserispor Altyapı Antrenörleri belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısında görev yapacak antrenörler belli oldu. Hangi antrenörün hangi yaş grubunu çalıştıracağı da karara bağlandı.

Geçen sezon U21 takımını çalıştıranAlper Kelkitli, Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu oldu.

2019-2020 sezonunda alt yapıda bir çok kategoride mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da yapılan görev dağılımı şu şekilde;

Gençlik GeliştirmeTeknik Sorumlu: Alper Kelkitli

U19 Takımı Teknik Direktörü - Alt yapı Koordinatörü: Ferhat Kurnaz

U17 Takımı Teknik Direktörü: Yusuf Bayraktar

U16 Takımı Teknik Direktörü: Alper Salgın

U15 Takımı Teknik Direktörü: Fatih Türk

U14 Takımı Teknik Direktörü: Ferhat Tunç

U13 Takımı Teknik Direktörü: Bülent Elmas

U12 Takımı Teknik Direktörü: Mehmet Aşık

U11 Takımı Teknik Direktörü: Abdullah Büber

U10 Takımı Teknik Direktörü: Ayhan Gökkoyun

Alt Yaş Grupları: Emin Altındağ

Kaleci Antrenörleri: Emin Aydoğdu, Hasan Akdoğdu, Hamit Sayıcı