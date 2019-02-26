Kayserili Muaythaiciler Antalya’da madalyalara ambargo koydu
Kayseri Muaythai takımı Antalya’da düzenlenen Türkiye Muaythai şampiyonasında madalyalara ambargo koydu.26 Şubat 2019 Salı 12:26
Kayseri Muaythai takımı Antalya’da düzenlenen Türkiye Muaythai şampiyonasında madalyalara ambargo koydu.
Muaythai Türkiye Şampiyonası 18 - 23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.
Müsabakalara Kayseri’yi temsilen katılan Kayseri Muaythai takımı 11 Altın, 6 Gümüş ve 10 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonadan madalyalara ambargo koyarak derecelerle dönen Kayseri Muaythai takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Müsabakalarda derece alan Sporcular;
Birinciler
Samet kartal
Fatih değer
Sercan koç
Mensure karadayı
Ezgi keleş
Ahmet yangel
Ahmet yakar
Hakan kara
Cankat uslu
Gülistan turan
Ata bilgin
İkinciler;
Kerim Taha
Ayşe Karakuş
Kübra Baş
Mehmet Tecir
Alptuğ Akyol
Emre Batuhan Yılmaz
Üçüncüler:
Baran Özdemir
Nazlı Kaymaz
İsa Taşçı
Mercan Yıldırım
Büşra Haspolat
Sercan Kılıç
Eyup Taşdemir
Fuat Kılıçaslan
YORUM YAZ