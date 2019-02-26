Kayserili Muaythaiciler Antalya’da madalyalara ambargo koydu Kayseri Muaythai takımı Antalya’da düzenlenen Türkiye Muaythai şampiyonasında madalyalara ambargo koydu.

Kayseri Muaythai takımı Antalya’da düzenlenen Türkiye Muaythai şampiyonasında madalyalara ambargo koydu.

Muaythai Türkiye Şampiyonası 18 - 23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.

Müsabakalara Kayseri’yi temsilen katılan Kayseri Muaythai takımı 11 Altın, 6 Gümüş ve 10 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonadan madalyalara ambargo koyarak derecelerle dönen Kayseri Muaythai takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Müsabakalarda derece alan Sporcular;

Birinciler

Samet kartal

Fatih değer

Sercan koç

Mensure karadayı

Ezgi keleş

Ahmet yangel

Ahmet yakar

Hakan kara

Cankat uslu

Gülistan turan

Ata bilgin

İkinciler;

Kerim Taha

Ayşe Karakuş

Kübra Baş

Mehmet Tecir

Alptuğ Akyol

Emre Batuhan Yılmaz

Üçüncüler:

Baran Özdemir

Nazlı Kaymaz

İsa Taşçı

Mercan Yıldırım

Büşra Haspolat

Sercan Kılıç

Eyup Taşdemir

Fuat Kılıçaslan

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.