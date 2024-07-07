Kayseri’deki mülteci olaylarından sorumsuz muhalefet de sorumlu!

Kayseri’deki olaylara ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Olaylar sonucunda Kayseri’de 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13’ü tutuklandı, 145’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan 855 şahıstan 468’inin 50 farklı suçtan adli kaydı olduğunu görüyoruz. Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle toplam 1065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28’i tutuklandı” şeklinde bilgi vererek büyük provokasyonu gözler önüne serdi.

Hedefleri memleket

Olaylara ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, şunları dile getirdi: “Bu olaylar bu ülkenin milli birliğini, beraberliğini bozmaya yönelik bir provokasyondur. Olaylar milletimizin feraseti ve sağduyusuyla, devletimizin de kararlılığıyla kontrol altına alınmıştır. Bu tür hadiselerin bu ülkenin düşmanları, bu ülkeyi dizayn etmek için aparat kullanan güçler tarafından tekrar edilebileceğini düşünmek lazım. Yabancı düşmanlığıyla kimse bir yere varamaz. Herkesin toplumsal barışı korumaya özen göstermesi lazımdır. Bu tür söylemleri kullanan, birliğimize zarar verecek yaklaşımları sergileyen kim olursa olsun bu ülkeye, bu aziz millete iyilik etmediği, bu aziz milletin iyiliğine çalışmadığı aşikardır.”

Bu işin vebali vardır

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da, şunları söyledi: “Ülkemizdeki kaos işi ezelden beri CHP’nin inhisarındadır. Babası darbeci olan Ümit Özdağ gibiler de bu işlerle meşguller. Kılıçdaroğlu görev süresi boyunca bu konuda büyük gayret göstermişti. Özgür Özel biraz daha mutedil olsa da dişlerini göstererek devam ediyor. Türkiye’de böyle baş belası faşist bir muhalefet var. Kayseri’de yaşanan hadiselerde yabancı düşmanlığını körükleyen sorumsuz muhalefetin büyük vebali vardır. Bunlardan etkilenen birileri çıkıyor eline bıçak alarak kafede oturan turistlere saldırıyor. Sen bırak Türk olmayı bir defa adam olamazsın. Bunlar siyoemperyalizmin bir tezahürüdür. Dış düşmanlar, Türkiye’yi Soros’un dernekleri, Kavala’nın TSK’ları yapılarla karıştırıyorlar. Halkımızın hem dış düşmana, hem de içerideki uzantılarına karşı uyanık olması elzemdir.”