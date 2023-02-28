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Aktüel Kayseri'deki deprem sonrası kritik uyarı: 3.4 şiddetine kadar artçılar olabilir
Aktüel

Kayseri'deki deprem sonrası kritik uyarı: 3.4 şiddetine kadar artçılar olabilir

Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.4’lük deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, "4.4’lük depremin ardından 3.4 şiddetine kadar artçılar olabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 23:24:00 - 2023-02-28 23:25:21

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan 7.7. ve 7.6.’lık iki depremin ardından Türkiye’nin farklı bölgelerinde depremler devam ediyor. Bugün de Kayseri’de 18.16 ve 19.59 saatlerinde meydana gelen 4.4 ve 4.0.’lık depremlerde ilçe ve şehir merkezinde hissedildi.

İncesu’da meydana gelen deprem hakkında açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, 4.4'lük depremin ardından 3.4 büyüklüğüne kadar artçıların olabileceğini söyleyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Evşen, “Şehrimizde 28 Şubat günü 18.16 sularında 4.5 ve 19.59 da 4.0 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana gelmiştir. Bahse konu depremler Ecemiş fay zonu üzerinde Hacılar ve Saraycık’ta yerin 5 ve 1.4 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Önce zamanlarda da ifade ettiğim gibi Ecemiş fay zonu ve alt segmentleri aletsel ve tarihi dönemde 6 büyüklüğünde deprem üretmiş aktif bir faydır. Akşam saatlerinde gerçekleşen bu depremlerin artçı şokları 3.4 büyüklüğüne kadar devam edecektir. Son yıllarda mühendislik hizmeti almış binalarda bu büyüklükteki depremlerde ayakta kalabilecek sağlamlıkta inşa edilmektedir. Muhtemel olabilecek artçı şoklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak şartıyla evlerimize girebiliriz. 2000 yılından önce yapılan binalarda oturanlar evlerini kontrol ettirmeleri konusunu bir kez daha düşünmelidirler” şeklinde konuştu.

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