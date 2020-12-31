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Aktüel Kayseri'de polisi darbederek kaçan 2 zanlıdan biri operasyonla yakalandı
Aktüel

Kayseri'de polisi darbederek kaçan 2 zanlıdan biri operasyonla yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 02:13:19 -
Kayseri'de polisi darbederek kaçan 2 zanlıdan biri operasyonla yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polisleri darbederek kaçan iki zanlıdan biri operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, çalıntı olduğu tespit edilen 38 FP 712 plakalı panelvan aracı durdurdu.

Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekipleri ile araçtaki M.K. ve Ö.Ö. arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

2 polis memurunu yaralayıp kaçan zanlıların yakalanması için olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

Termal kameraların kullanıldığı, özel harekat polislerinin müdahale ettiği operasyonda zanlılardan Ö.Ö. ele geçirildi.

Ekipler M.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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