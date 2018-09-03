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Kayseri'de nefes kesen kurtarma operasyonu! Tam 20 saat sürdü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde paraşütle atlayış yaptıktan sonra kayalıklara düşen 27 yaşındaki Mete Soylu, yaklaşık 20 saat süren nefes kesen bir operasyonla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:58
Kayseri'de nefes kesen kurtarma operasyonu! Tam 20 saat sürdü

Edinilen bilgiye göre, uçak mühendisi Mete Soylu, Hacer Ormanları Soğukpınar yaylası mevkisinde kayalık bölgeden paraşütle serbest atlayış yaptı.

Bir süre sonra dengesini kaybeden ve kayalık alana düşen Soylu'yu gören vatandaşlar durumu jandarmaya ekiplerine haber verdi.

Yaralandığı öğrenilen paraşütçü ile telefonla irtibat kuran jandarma ekipleri, bölgenin dağlık ve engebeli olmasından dolayı olay yerine ulaşmada sıkıntı yaşadı. Destek istenen AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri de arazi yapısı nedeniyle yaralıyı bulunduğu yerden indiremedi. Bunun üzerine helikopter desteği talep edildi.

Mete Soylu, yaklaşık 20 saat sonra olay yerine sevk edilen askeri helikopter yardımıyla ip sarkıtılıp, sedyeye alınarak kayalık alandan kurtarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Soylu, Adana'ya sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan Mete Soylu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 16:58
  1. Adana
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  6. 20 saat sürdü
  7. yoğun çabalar sonucu kurtarıldı

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