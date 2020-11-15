Kayseri'de MHP teşkilatı şehitler için Erciyes'e 406 fidan dikti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de MHP teşkilatı, kentin 403 şehidi ile Kovid-19 salgını sürecinde hayatını kaybeden 3 sağlık çalışanının adının yazılı olduğu fidanları, Erciyes Dağı'nda toprakla buluşturdu.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından Erciyes Tekir Yaylası'nda bulunan Başbuğ Otağı'nın çevresinde düzenlenen fidan dikiminde, herkesi, ağaç varlığı yönünden zayıf durumda olan Erciyes Dağı'na fidan dikmeye davet etti.

Kayseri'nin şehitleri ve salgın nedeniyle vefat eden sağlık şehitleri için bir araya geldiklerini belirten Tok, şunları söyledi:

"Kayseri'deki şehitler adına 403 fidan dikiyoruz. Pandemiden dolayı Kayseri'de vefat eden 3 sağlık çalışanı adına da fidan dikilecek. Her bir fidanda bir şehidimizin adı yazıyor. Onlar için ne yapsak azdır. İl teşkilatı olarak MHP içerisinde bulunan 9 ışığı anımsatması açısından ve '9 Işık Devlet Bahçeli' adı altında bir başka proje ile genel başkanımızın ismini Erciyes'te yad etmek gibi bir düşüncemiz oldu. Bu nedenle de ayrı bir ağaç dikme programı yapacağız."

Konuşmanın ardından şehit yakınları, partililer ve davetliler fidan dikti.



