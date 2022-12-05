  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu nasıl servis şoförü! Ceza yedi akıllanmak yerine bakın ne yaptı

Türkiye'ye kaçan Ruslar için şok eden karar! İşte bu beklenmiyordu

Bakan Adil Karaismailoğlu: Denizcilik sektörüne 2053 yılına kadar 21,6 milyar dolar daha yatırım yapacağız

Hem ekonomik hem faydalı! Çay yerine onu içmeye başladılar

Türkiye'ye tarihi petrol müjdesi her an verilebilir! Gaziantep'te sürpriz gelişme

‘Avrupa mı bizi kıskanıyor ha ha ha’ diyenlere! Paris’e gitti, Türkiye’nin farkını gördü

Bakan Mahmut Özer'den 'Sof Kumaşı' açıklaması: İnisiyatif alıyoruz! Türkiye'den köy yaşam merkezlerine

AK Partili isimden bomba asgari ücret açıklaması! "Bana göre büyük devrim" dedi, rakam verdi

‘Canlarına tak etmiş!’ Boğazlarda ve yalılarda oturanlara bak sen

Eski danışmanı ihbar etti: CHP'li başkan hapı çok fena yutacak
Gündem Kayseri'de korkunç olay!
Gündem

Kayseri'de korkunç olay!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dökme demir fabrikasında çalışan bir işçi, kafasının pres makinesine sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 17:57:00 -

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde üzerinde bulunan KAYDÖKSAN isimli fabrikada çalışan A.Ş., iddiaya göre başını pres makinesine sıkıştırdı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği fabrika da inceleme yaptı.

Talihsiz işçinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23