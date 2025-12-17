Kayseri'de korku dolu anlar: Bebeğin hayatını böyle kurtardı!
Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kız çocuğunun boğazına şeker kaçan baba, panikle bir nakliyeciye girerek yardım istedi. İş yerinde bulunan nakliyeci Ferhat Sarıca’da bebeğin nefes alamadığını görünce heimlich manevrası uygulayarak, bebeği kurtarmaya çalıştı. Sarıca’nın müdahalesiyle çocuk boğazına kaçan şekerin çıkmasıyla kurtuldu. Öte yandan, kamera görüntülerinde babanın panikle kucağında bebeğiyle iş yerine girdiği daha sonra da Ferhat Sarıca ile dışarı çıktıkları ve Sarıca’nın heimlich manevrası uygulayarak, çocuğu kurtardığı anlar anbean kaydedildi.