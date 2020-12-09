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Aktüel Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
Aktüel

Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-09 22:38:01 -
Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gesi Mahallesi Kılıçarslan Sokak'ta yaşayan Ü.Ö. (71) ve M.Ö'nün (63) oğulları işten eve dönünce anne ve babasını hareketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesetler, Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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