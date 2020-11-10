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Aktüel Kayseri'de işten dönen ev sahibi evindeki hırsızı yakaladı
Aktüel

Kayseri'de işten dönen ev sahibi evindeki hırsızı yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 20:20:29 -
Kayseri'de işten dönen ev sahibi evindeki hırsızı yakaladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir eve hırsızlık için giren kişi, işten gelen ev sahibi tarafından yakalandı.

Tacettin Veli Mahallesi Ortaokul Sokak'ta meydana gelen olayda, işten dönen Ş.A. hırsızlık amacıyla eve giren V.G. ile karşılaştı. V.G. kendisini yakalamaya çalışan ev sahibine direnerek, göz yaşartıcı sprey sıkıp, bıçak çekti. Kaçmaya çalışan şüpheli, komşuların da yardımıyla yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine teslim edilen V.G. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlının çeşitli suçlardan arama kaydının bulunduğu öğrenildi.

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