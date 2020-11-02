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Aktüel Kayseri'de ilkokul öğrencileri "Maskeni Tak" şarkısıyla dersbaşı yaptı
Aktüel

Kayseri'de ilkokul öğrencileri "Maskeni Tak" şarkısıyla dersbaşı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:24:45 -
Kayseri'de ilkokul öğrencileri "Maskeni Tak" şarkısıyla dersbaşı yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ilkokul öğrencileri, müzik öğretmenlerince bestelenen "Maskeni Tak" şarkısını söyleyerek derse başladı.

Merkez Melikgazi ilçesi Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu bahçesindeki törende İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, ardından Özel Erciyes Koleji müzik öğretmeni Mustafa Kürşad Baykara'nın bestelediği ve müzik öğretmeni Aslışah Şıkoğlu'nun seslendirdiği "Maskeni Tak" şarkısını okuyarak sınıflarına geçti.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, törende yaptığı konuşmada, okulların sokaklardan daha güvenli olduğunu söyledi.

Çocukların maskeye, mesafeye ve hijyen koşularına tam olarak uyduklarını vurgulayan Ekinci, "Biz yine de onların bilinçaltlarına, duygularına hitap etmek istedik. Hocamız gerçekten çok güzel beste yapmış. Kayseri'de bunu zil sesi olarak kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

Ekinci, kademeli eğitimde bugün 5 ve 9'uncu sınıfların yüz yüze eğitime başladığını dile getirerek, çocukların sağlığını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Müzik öğretmeni Mustafa Kürşad Baykara ise çocuklara bir şey öğrettiklerinde bunun bütün topluma yansıdığını, bu nedenle böyle bir adım atmak istediğini anlattı.

Maske takmayı ve mesafeyi korumayı çocuklara şarkıyla daha kolay anlatabildiklerini aktaran Baykara, şunları kaydetti:

"Çocukların aklında da çok kolay kalabiliyor. Bu da ailelere, bütün topluma yansıyor. Biz de böyle bir şey başlattık. Sonuçtan da çok mutluyum ve gururluyum. Çocuklar okula girerken, çıkarken ağızlarında olan bir şarkı. Sürekli onlara büyüklerin söyledikleri şeyleri şarkı ile kendileri söylemeye başladılar. Bu çok güzel ve mutluluk verici bir durum. Şarkıyı söyleyerek farkına varmadan arkadaşlarını uyarıyorlar."

Çocukların okuduğu "Maskeni Tak" şarkısı şöyle:

"Tak tak maskeni tak/Bırakma sakın tedbiri bak/Yıka yıka ellerini/Üzme sakın sevdiklerini.

Bugünler geçecek/Güzel günler gelecek/Hep birlikte el ele/Haydi bunu sen de söyle.

Mesafeni korursan/Yan yana hiç durmazsan/Virüs gelir mi böyle/Hadi bunu sende söyle."

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