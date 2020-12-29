Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ayrı ayrı yargılanan 7 sanık, 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz yargılanan eczacılar N.Ş. ve İ.B, öğretmenler A.E. ve M.G, meslekten ihraç edilen astsubay İ.A, polis M.T. ve mimar E.D. ile avukatları hazır bulundu.

Örgütün mütevelli heyetinde görev yaptığı ve "sohbetlere katılman yetmez, artık elini taşın altına koymalısın" dediği yönündeki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık N.Ş, 2014 yılında örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını öne sürdü.

Terör örgütünün Mısır, Türkmenistan ve Arnavutluk gezilerine de katılmadığını iddia eden N.Ş, "Bugüne kadar FETÖ ile bir bağlantım olmadı, olmaz da. Suçlamayı kabul etmiyorum. En ufak bir katkım olmadı. Olsaydı çok üzülürdüm. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Örgütün "mahrem imamlar"ı ile ankesörlü hatlardan ardışık aramayla görüştüğü iddiasıyla yargılanan sanık İ.A. ise suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Diğer 5 sanık da örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar N.Ş, İ.B, İ.A, E.D. ve M.T'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, A.E. ve M.G'ye ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezası verdi.

