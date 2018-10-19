Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir otomobilin takla atmacı sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.19 Ekim 2018 Cuma 20:14
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 38 JA 364 plakalı otomobil takla attı.
Kazada 3 yaşındaki K.H.K, 35 yaşındaki A.K. ve K.O, 23 yaşındaki S.K. hayatını kaybetti, S.A. (37) ise yaralandı.
Kazada ağır yaralanan S.A, olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.
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