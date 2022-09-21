Kayseri'de feci kaza

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi, Hacılar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 VU 557 plakalı otomobil ile 38 ADB 778 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle aydınlatma direğine çarpan 38 ADB 778 plakalı otomobil, takla attı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 2'si ağır 7 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçlar da çekici ile kaldırıldı.