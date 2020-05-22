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Kayseri'de esnafa ve vatandaşlara 13 bin maske dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:48:35 -
Kayseri'de esnafa ve vatandaşlara 13 bin maske dağıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında AK Parti İl Başkanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 13 bin maske dağıtıldı.

Arife gününden itibaren Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kayseri'deki bazı alışveriş noktalarında hareketlilik yaşandı.

Kazancılar ve Pastırmacılar Çarşısı çevresindeki dükkanlar başta olmak üzere kentin alışveriş yapılabilecek noktalarında öğle saatlerine doğru hareketlilik arttı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin yoğun olan noktalarında alışveriş yapan vatandaşlara ve esnafa maske dağıttı.

Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Büyükkılıç, sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, maske takmanın önemini anlattı.

Bazı esnaf, Çopuroğlu ve Büyükkılıç'a dezenfektan ile kolonya ikram etti.


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