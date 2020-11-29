Kayseri'de ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı.
Komando Caddesi üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, 38 DT 629 plakalı kamyoneti durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.
Ekipler, sürücü P.D'nin ehliyeti olmadığını tespit etti.
Sürücüye 4 bin 946 lira ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazıldı.