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Aktüel Kayseri'de ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı
Aktüel

Kayseri'de ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 01:37:21 -
Kayseri'de ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı.

Komando Caddesi üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, 38 DT 629 plakalı kamyoneti durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Ekipler, sürücü P.D'nin ehliyeti olmadığını tespit etti.

Sürücüye 4 bin 946 lira ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazıldı.

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