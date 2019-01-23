Kayseri'de DAEŞ operasyonu! 2 terörist yakalandı Kayseri'de Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DAEŞ mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 2 terörist yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon yaptı. Polisin, iki adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu Abdulfettah Altuveyni (32) ve Abdulselam Elferrud (29), gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüte ait bazı dökümanlara el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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