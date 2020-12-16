KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir evde uyuşturucu kullanan 8 kişi gözaltına alındı ve bu kişiler hakkında Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 200 lira ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu kullandıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 200 lira ceza kesildi.

Ayrıca zanlılara uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan da işlem yapıldı.