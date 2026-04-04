Kayseri'de berbere kurşun yağmuru! Dükkan sahiplerinin çıkmasını bekleyip otomobilden ateş açtı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs otomobille gelip, erkek kuaförüne ateş açarken, kurşunlar kuaför ve yanında bulunan kuruyemişçiye isabet etti. Şahsın eylemi gerçekleştirmek için dükkan sahiplerinin çıkmasını beklediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakikat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, E.B. plakası öğrenilemeyen beyaz bir otomobille olay yerine gelerek keşif yaptı. Hedefindeki erkek kuaförünün kapanmasının ardından dükkana ateş açtı. Açılan ateşte kurşunlar kuaföre ve yanında bulunan kuruyemiş dükkanına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Olayı gerçekleştirdikten sonra otomobille kaçan E.B.’yi yakalama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.