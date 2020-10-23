Kayseri'de arkadaşını öldürdüğü öne sürülen Afgan zanlı tutuklandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dün arkadaşını başına taşla vurarak öldürdüğü iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Morkaya Sokak'ta Afganistan uyruklu T.M'yi başına taşla vurup öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Z.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün T.M. başına taşla vurularak öldürülmüş, öldürdüğü arkadaşının cesedinin üzerini taş ve kumla kapatmaya çalıştığı öne sürülen Z.H. gözaltına alınmıştı.