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Kayseri'de 150 milyon lira bütçeli Millet Bahçesi için ihaleye çıkılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:17:08 -
Kayseri'de 150 milyon lira bütçeli Millet Bahçesi için ihaleye çıkılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 150 milyon lira yatırımlı Millet Bahçesi için 10 Haziran'da ihale düzenlenecek.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kente yeni müjdelerin gelmeye devam ettiğini söyledi. Önemli projelerin kente kazandırılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çopuroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun havaalanı ve yeni raylı hat ihalelerinin çok kısa bir süre içerisinde yapılacağının müjdesini önceki günlerde verdiğini hatırlattı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da dün Ankara'dan Talas Millet Bahçesi sürecinin başladığı ile alakalı müjde verdiğini belirten Çopuroğlu, şöyle devam etti:

"Kısmet olursa bizim millet bahçemiz 10 Haziran'da ihaleye çıkıyor. 'Yapıldıydı, yapılacaktı, oraya az katlıverildi, çok katlı verildi, ranta çevrildi, çevrilecekti' gibi ifadeler, inşallah 10 Haziran'daki ihaleden sonra herkesin gurur duyduğu bir atmosfere dönüşecek. 150 milyon liralık bir yatırım öngörülüyor. Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etmek lazım. Bu projeyi A'dan Z'ye kadar kendi imkanlarıyla kendi bünyelerinde yapmak suretiyle hem ekonomiye bir kazanç temin etmiş oldular hem de tecrübe kaydedilmiş oldu. Bundan sonraki süreçte de müjdeli haberler vermeye devam edeceğiz."

Çopuroğlu, belediye başkanlarına koronavirüsle mücadelede önemli çalışmalar yaptıkları için de teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin endüstri, sanayi, tarım, hayvancılık ve turizmin merkezi olduğunu dile getirdi.

Belediye olarak kent genelinde Kovid-19 ile ilgili tedbirleri artırdıklarını belirten Büyükkılıç, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları tavsiyesinde bulundu.



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