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Kayseri’de 1. Kademe Bocce Antrenör Kursu Açılacak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Kayseri’de 1.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:09
Kayseri’de 1. Kademe Bocce Antrenör Kursu Açılacak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Kayseri’de 1. Kademe Bocce Antrenör Kursunun yeterli ön başvuru olması halinde açılacağı duyuruldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kayseri’de 22 Nisan - 01 Mayıs 2019 tarihleri arasında 1.Kademe Bocce Antrenör Kursu yeterli ön başvuru olması halinde açılacaktır. Antrenör Kursuna katılacakların En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, Kurslara En az lise veya dengi okul mezunu olanlar katılabilir" ifadesinde bulunuldu.


Açıklamada şu bilgilere yer verildi:


"Kursa katılacak tüm kursiyerlerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden Bocce Sporcu Lisansı (Ferdi ya da Kulüp adına) çıkartmaları zorunludur.


Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar ile son 5 yılda 1. kademe ve daha üst kademe antrenör kursu tamamlayanlar temel eğitim derslerinden muaf olacaktır. Antrenör belgesi ile Muaf olmak isteyen katılımcılar Belgelerini aldıkları federasyondan (TBBDF hariç) ders sayıları ve notlarını gösterir transkript almak ve Kurs evraklarıyla birlikte teslim etmek zorundadır.


1.Kademe Bocce Yardımcı Antrenör Kursuna katılacak olanların 18 Nisan 2019 mesai bitimine kadar e-devlet üzerinden ön kayıtlarını yapmaları ve kayıt işlemi sonunda verilecek referans numarası ile Halkbankası’na giderek kurs ücretini Banka içerisinden verilen Referans numarasını kullanarak yatırmaları gerekmektedir. Kurs ücreti yatırılmadan Kayıt kesinleşmeyecek olup, 18 Nisan 2019 mesai bitimine kadar yeterli başvuru olmaması durumunda kurs açılmayacaktır.


Bocce Antrenörlük kursuna katılacakların 22 Nisan 2019 Pazartesi günü Saat:17.00’da Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde hazır olması gerekmektedir. Adayların Kurs katılım formunu eksiksiz doldurarak, Banka Dekontları ile birlikte Görevli Eğitmene teslim etmeleri gerekmektedir."

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:09
  1. bilim

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