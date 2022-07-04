Kayseri TOKİ Kocasinan kura sonuçları isim listesi:
TOKİ kura sonuçları hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları, başvuruda bulunanlarca araştırılıyor. TOKİ Kocasinan 2+1 ve 3+1 kuraları noter huzurunda çekilen kura sonucunda belli oldu. İşte Kayseri TOKİ Kocasinan kura sonuçları isim listesi:
TOKİ kura sonuçları hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları, başvuruda bulunanlarca araştırılıyor. TOKİ Kocasinan 2+1 ve 3+1 kuraları noter huzurunda çekilen kura sonucunda belli oldu. İşte Kayseri TOKİ Kocasinan kura sonuçları isim listesi
TOKİ Kayseri Kocasinan kura çekiliş sonuçları
Asiye Odakıran
Filiz Yıldız
Ömer Kesinci
Ferat Şarlı
Orkun Tayyip Tiryakiolğlu
Fatih Polat
İsmail Yazır
Oğuzkan Karagöz
musa Özarslan
Furkan dokuk
Onur Gönülalan
Hayrettin Can
Abdullah Karaman
yakup Kaytak
Fatma Yiğen
Sare Özardıç
Süleyman Efehan
Reşat İnan
Harun Güvenir
Muhitten Polat
Hatice Öztürk
Ahmet Sağdıç
Ahmet Payas
Derviş Kara
Oktay Şimşek
Faik Karaman
İbrahim Güneş
Yusuf Barbaros
Mehmet Çıra
Kenan Yılmaz
Akter Lale
Cafer Durmş
Hacer Aksoy
Demet Öcal
Ayşe Keşo
Şükrü Kaytanı
İsmail Doğancener
Hüseyin Karayiğit
Safa Akıncı
Nuh Azgınoğlu
Veli Can Güngör
Canan Pasıloğlu
Gökhan Karataş
Zülkarneyia Bozkurt
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın