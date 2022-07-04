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Ekonomi Kayseri TOKİ Kocasinan kura sonuçları isim listesi:
Ekonomi

Kayseri TOKİ Kocasinan kura sonuçları isim listesi:

TOKİ kura sonuçları hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları, başvuruda bulunanlarca araştırılıyor. TOKİ Kocasinan 2+1 ve 3+1 kuraları noter huzurunda çekilen kura sonucunda belli oldu. İşte Kayseri TOKİ Kocasinan kura sonuçları isim listesi:

Yeniakit Publisher
2022-07-04 11:09:00 - 2022-07-04 11:16:01
Kayseri TOKİ Kocasinan kura sonuçları isim listesi:

TOKİ kura sonuçları hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları, başvuruda bulunanlarca araştırılıyor. TOKİ Kocasinan 2+1 ve 3+1 kuraları noter huzurunda çekilen kura sonucunda belli oldu. İşte Kayseri TOKİ Kocasinan kura sonuçları isim listesi

TOKİ Kayseri Kocasinan kura çekiliş sonuçları 

Asiye Odakıran

Filiz Yıldız
Ömer Kesinci

Ferat Şarlı

Orkun Tayyip Tiryakiolğlu
Fatih Polat
İsmail Yazır

Oğuzkan Karagöz

musa Özarslan

Furkan dokuk

Onur Gönülalan

Hayrettin Can

Abdullah Karaman

 

yakup Kaytak
Fatma Yiğen

Sare Özardıç

Süleyman Efehan

Reşat İnan

Harun Güvenir

Muhitten Polat

Hatice Öztürk

Ahmet Sağdıç

Ahmet Payas
Derviş Kara

Oktay Şimşek

Faik Karaman

İbrahim Güneş

Yusuf Barbaros

Mehmet Çıra

Kenan Yılmaz
Akter Lale

Cafer Durmş

Hacer Aksoy

Demet Öcal

Ayşe Keşo
Şükrü Kaytanı

İsmail Doğancener

Hüseyin Karayiğit

Safa Akıncı

Nuh Azgınoğlu

Veli Can Güngör

Canan Pasıloğlu

Gökhan Karataş
Zülkarneyia Bozkurt

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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