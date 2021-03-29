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Oruç Kayseri Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kayseri imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Kayseri Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kayseri imsak ve iftar vakti ne zaman?

Oruç insanı manevi bir eğitimden geçirerek ruh ve kalpte biriken günah yükünü temizlemeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple oruç Ramazan ayı haricinde de tutularak nefsi terbiye etmek için kullanılır. Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde Müslümanların en çok merak ettiği konulardan biri yaşadıkları ilde imsak ve iftar vakitlerinin ne olduğu. Peki, Kayseri Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kayseri imsak ve iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 09:24:00 -
Kayseri Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kayseri imsak ve iftar vakti ne zaman?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ” Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum" desin.” Buyurarak oruç tutan kişinin nefsiyle her alanda mücadele içinde olmasını emretmiştir. İşte merak edilen Kayseri ilinin imsak ve iftar vakitleri...

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Kayseri İmsakiyesi 2021

Kayseri'de ilk imsak 04.31de ilk iftar 19.19'da olacak.

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