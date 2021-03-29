Oruç insanı manevi bir eğitimden geçirerek ruh ve kalpte biriken günah yükünü temizlemeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple oruç Ramazan ayı haricinde de tutularak nefsi terbiye etmek için kullanılır. Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde Müslümanların en çok merak ettiği konulardan biri yaşadıkları ilde imsak ve iftar vakitlerinin ne olduğu. Peki, Kayseri Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kayseri imsak ve iftar vakti ne zaman?