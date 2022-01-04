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Ekonomi Kayseri Melikgazi TOKİ kura sonuçları! TOKİ Melikgazi kura sonuçları kazananların isimleri
Ekonomi

Kayseri Melikgazi TOKİ kura sonuçları! TOKİ Melikgazi kura sonuçları kazananların isimleri

TOKİ Melikgazi kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Kayseri Melikgazi 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Kayseri Melikgazi kura çekiliş sonuçları isim listesi Melikgazi konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda Melikgazi TOKİ konut kurası çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 11:13:00 - 2022-01-04 11:21:02
Kayseri Melikgazi TOKİ kura sonuçları! TOKİ Melikgazi kura sonuçları kazananların isimleri

TOKİ Kayseri Melikgazi TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Melikgazi konut kurası gerçekleştirildi.  Kayseri Melikgazi TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kayseri Melikgazi kura sonuçlarını merak ediyor. TOK Melikgazi kura sonucu sorgulama listesi.

Melikgazi TOKİ kura sonuçları 3+1 isim listesi

Suat İşler

OSman Açıkyürek

Harun sönmez
Mahmut Sina Özüak

Şeyma Tuba Özkan

Tuugan Sarıkaya
Ali Yıldız

Binali Gündüz

Metin Kösedağ

Erdinç Meydan

İlham Karakavak

Dura Çevik

Merak Karakaya

Muhammed Furkan Arapoğlu

Canan Tusun

Mustafa Kara

AHmet Kader

Fatih Nakip

Ferhat Yağmur

Çiğdem Yenidoğan

Mustafa Temel
Hasana Hüseyin Sulu

Şakir Kösedağ

Ömer Sarıkaya

Süleyman Gürbüz

Yasin Coşkun

Hayriye Yağar

Kerime Hekimoğl

İbrahim Özbek

Hatice Onmaz

Kadriye Yıldırgan

Osman Özlü
Ali Şahin

Suat Acar

Şükrücan Seyhan

Sevim Söğütlü

Yasin Çıkrıkçı

Ercan Emre

Yavuz Çıtak

melikgazi toki kura sonuçları

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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