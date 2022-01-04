Kayseri Melikgazi TOKİ kura sonuçları! TOKİ Melikgazi kura sonuçları kazananların isimleri
TOKİ Melikgazi kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Kayseri Melikgazi 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Kayseri Melikgazi kura çekiliş sonuçları isim listesi Melikgazi konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda Melikgazi TOKİ konut kurası çekildi.
TOKİ Kayseri Melikgazi TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Melikgazi konut kurası gerçekleştirildi. Kayseri Melikgazi TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kayseri Melikgazi kura sonuçlarını merak ediyor. TOK Melikgazi kura sonucu sorgulama listesi.
Melikgazi TOKİ kura sonuçları 3+1 isim listesi
Suat İşler
OSman Açıkyürek
Harun sönmez
Mahmut Sina Özüak
Şeyma Tuba Özkan
Tuugan Sarıkaya
Ali Yıldız
Binali Gündüz
Metin Kösedağ
Erdinç Meydan
İlham Karakavak
Dura Çevik
Merak Karakaya
Muhammed Furkan Arapoğlu
Canan Tusun
Mustafa Kara
AHmet Kader
Fatih Nakip
Ferhat Yağmur
Çiğdem Yenidoğan
Mustafa Temel
Hasana Hüseyin Sulu
Şakir Kösedağ
Ömer Sarıkaya
Süleyman Gürbüz
Yasin Coşkun
Hayriye Yağar
Kerime Hekimoğl
İbrahim Özbek
Hatice Onmaz
Kadriye Yıldırgan
Osman Özlü
Ali Şahin
Suat Acar
Şükrücan Seyhan
Sevim Söğütlü
Yasin Çıkrıkçı
Ercan Emre
Yavuz Çıtak
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın