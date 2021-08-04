  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Acı olay: Vitamin sanıp tarım ilacı ekmeğe sürüp yediler
Hatay'da orman yangını
Fenerbahçe'den flaş karar! Kadro dışı bırakıldılar
Ege'de rekora yakın sıcaklıklar
Yaşam Kayseri fay hattı | Kayseri fay hattı nereden geçiyor?
Yaşam

Kayseri fay hattı | Kayseri fay hattı nereden geçiyor?

Kayseri fay hattı nerelerden geçiyor? Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu haberin ardından pek çok kişi Kayseri'de fay hattının nereden geçtiğini araştırmaya başladı. Kayseri fay hattı geçen ilçeler

Yeniakit Publisher
2021-08-04 16:33:00 -
Kayseri fay hattı | Kayseri fay hattı nereden geçiyor?

Kayseri Kocasinan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kayseri’de yaşayanlar fay hattının nereden geçtiğini araştırmaya başladı. Peki, Kayseri fay hattı detay

Kayseri fay hattı | Kayseri fay hattı nereden geçiyor?

Türkiye bir deprem ülkesi. Aktif fay hatlarının bulunduğu ülkemizde sık sık depremler yaşanıyor. Kayseri'de yaşanan depremin ardından fay hatları araştırılmaya başlandı. Kayseri orta seviyede deprem riski olan iller arasında yer alıyor. Uzmanlar, Kayseri'nin depreme hazırlıklı olması gerektiğini sık sık ifade ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç depremin ardından sosyal medya hesabından, "Şehrimizde merkez üssü Kocasinan Saraycık olan 4.1 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Şükürler olsun şu an için bize gelen veya tespit ettiğimiz herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” paylaşımında bulundu.

Deprem mi oldu son dakika
Deprem mi oldu son dakika

Gündem

Deprem mi oldu son dakika

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay