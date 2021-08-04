Kayseri Kocasinan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kayseri’de yaşayanlar fay hattının nereden geçtiğini araştırmaya başladı. Peki, Kayseri fay hattı detay

Kayseri fay hattı | Kayseri fay hattı nereden geçiyor?

Türkiye bir deprem ülkesi. Aktif fay hatlarının bulunduğu ülkemizde sık sık depremler yaşanıyor. Kayseri'de yaşanan depremin ardından fay hatları araştırılmaya başlandı. Kayseri orta seviyede deprem riski olan iller arasında yer alıyor. Uzmanlar, Kayseri'nin depreme hazırlıklı olması gerektiğini sık sık ifade ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç depremin ardından sosyal medya hesabından, "Şehrimizde merkez üssü Kocasinan Saraycık olan 4.1 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Şükürler olsun şu an için bize gelen veya tespit ettiğimiz herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” paylaşımında bulundu.