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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde şampiyonluk kovalayan Kocasinan Şimşekspor 22.

24 Mart 2019 Pazar 14:23
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde şampiyonluk kovalayan Kocasinan Şimşekspor 22. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor’u 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonası’na katılma adına önemli bir avantaj elde etti.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Onur Öztal xx, Harun Soyeşik xx


Saha Komiseri: Nihat Akşit


Kocasinan Şimşekspor U19: Arda Yücel xx, Resul Şener xxx, Furkan Yiğit Yılmaz xx, İsmailcan Erbaş xx, Emre Büyükçelik xxx, Ozan Altuner xxx, Eren Topuz xxx, Batuhan Bozkurt xxx, Berkay Arı xxx, Okan Çetiner xxx, Oğuzhan Örs xxx


Kılıçaslan Yıldızspor U19: Mehmet Sarıçay xx, İbrahim Özdin x, Yusuf Yalçın xx, Ömer Faruk Kalkan x, Ali Ilık x, Güray Kepenek xx, İsmail Polat xx, Osman Altunal x, Çağrı Polat xx, Hasan Sancak x, Osman Kerşanlı x


Golleir: Dk.23 Berkay Arı, Dk.62 Eren Topuz, Dk.70 Resul Şener (K.Şimşekspor)

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:23
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