Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde kümede kalma yarışı veren iki takımın maçında Kayseri İdman Yurdu’nu 4-2 yenen Kocasinan Gençlikspor, ligde kalma adına umutlandı.24 Mart 2019 Pazar 14:22
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde kümede kalma yarışı veren iki takımın maçında Kayseri İdman Yurdu’nu 4-2 yenen Kocasinan Gençlikspor, ligde kalma adına umutlandı.
Stat: Argıncık 2 Nolu saha
Hakemler: Bilge Kaan Çakır xx, Kemal Deliktaş xx, Mehmet Kaya xx
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Kocasinan Gençlik U19: Burak Üzüm xx, Emin Osman xx, Mustafa Bayındır xx, Ahmet Kahveci xx, Serhat Sönmez xxx, Buğrahan Artıran xx, Ali Arslan xxx, Davut Ögden xx, Şerafettin Sevim xxxx, Batuhan Öztürk xxx, Bilal Yıldırım xxx
Kayseri İdman Yurdu U19: Samet Tecik xx Yasin Silay x Naci Avcı xx, Zekeriya Usta xx, Mustafa Karakaya xx, Ahmet Kocaman xx, Oğuzhan Öncü x, Oğuzhan Şirin xx, Hüseyin Özer xx, Orhan Çınar xx, Galip Akyıldız xx
Goller: Dk.11 Ali Arslan, Dk.20-60-80 Şerafettin Sevim (Kocasinan Gençlik-U19), Dk.10 Ahmet Kocaman, Dk.78 Hüseyin Özer (Kayseri İdmanyurdu)
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