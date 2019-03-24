Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde kümede kalma yarışı veren iki takımın maçında Kayseri İdman Yurdu’nu 4-2 yenen Kocasinan Gençlikspor, ligde kalma adına umutlandı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde kümede kalma yarışı veren iki takımın maçında Kayseri İdman Yurdu’nu 4-2 yenen Kocasinan Gençlikspor, ligde kalma adına umutlandı.

Stat: Argıncık 2 Nolu saha

Hakemler: Bilge Kaan Çakır xx, Kemal Deliktaş xx, Mehmet Kaya xx

Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş

Kocasinan Gençlik U19: Burak Üzüm xx, Emin Osman xx, Mustafa Bayındır xx, Ahmet Kahveci xx, Serhat Sönmez xxx, Buğrahan Artıran xx, Ali Arslan xxx, Davut Ögden xx, Şerafettin Sevim xxxx, Batuhan Öztürk xxx, Bilal Yıldırım xxx

Kayseri İdman Yurdu U19: Samet Tecik xx Yasin Silay x Naci Avcı xx, Zekeriya Usta xx, Mustafa Karakaya xx, Ahmet Kocaman xx, Oğuzhan Öncü x, Oğuzhan Şirin xx, Hüseyin Özer xx, Orhan Çınar xx, Galip Akyıldız xx

Goller: Dk.11 Ali Arslan, Dk.20-60-80 Şerafettin Sevim (Kocasinan Gençlik-U19), Dk.10 Ahmet Kocaman, Dk.78 Hüseyin Özer (Kayseri İdmanyurdu)

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