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Aktüel

Kaynaşlı Belediyesi yiyecek sektörüne dezenfekte desteği verdi

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lokanta, kafe gibi birçok yiyecek sektörünün açılması ile ilgili bilgilendirmesinin ardından Kaynaşlı Belediyesi ilçe de ki esnafların dükkanlarında dezenfekte çalışmalarına destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:49:27 -
Kaynaşlı Belediyesi yiyecek sektörüne dezenfekte desteği verdi

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lokanta, kafe gibi birçok yiyecek sektörünün açılması ile ilgili bilgilendirmesinin ardından Kaynaşlı Belediyesi ilçe de ki esnafların dükkanlarında dezenfekte çalışmalarına destek verdi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında aylar önce kapatılan yiyecek sektörü, 1 Hazirandan itibaren başlayacak olan yeni normalleşme sürecinin ardından hizmete açılacak. Aylardır kapalı olan işletmelerde tüm hazırlıklara başlanırken, Kaynaşlı Belediyesi’de ilçe de Pazartesi gününden itibaren hizmet verecek olan lokanta, kafe, fast food gibi yiyecek sektörü işletmelerinde esnaflara destek olarak dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler ilçe genelinde ki tüm işletmelerin hizmet öncesinde temizliğini yapacak.

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