Kaymaklı Belediyespor’a Kayseri’den 3 takviye

Kayserili 3 oyuncu transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Nevşehir 1. Amatör Küme takımlarından Kaymaklı Belediyespor ile anlaştı.

Nevşehir 1. Amatör Küme takımlarından Kaymaklı Belediyespor, kadrosunu Kayseri’den takviye etti. Kayseri 1. Amatör Küme şampiyonu Buğdaylıspor’un 1989 doğumlu stoperi Turan Ünlüleblebici ile birlikte Develispor’dan 1997 doğumlu genç orta saha oyuncusu Muhammet Ünal ve Enes Gençlikspor’dan 1997 doğumlu kaleci Arif Topaloğlu, yeni takımları ile sözleşme imzaladı. Üç oyuncununda lisansı çıkarken, idmanlara başladı. Turan Ünlüleblebici, bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbol ile takımının şampiyonluğunda önemli rol oynarken daha önce Himmetdede, Trabzon 3861spor ve Yavuzspor gibi takımların formasını giymişti.