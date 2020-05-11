  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaymakam Yılmaz’dan şehit annelerine ziyaret

Tepebaşı Kaymakamı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 00:13:28 -
Kaymakam Yılmaz’dan şehit annelerine ziyaret

Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.


Anneler Günü dolayısıyla bir takım ziyaretler de bulunan Kaymakam Yılmaz, Şehit Jandarma Çavuş Cem İlkan’ın annesi Müsemma İlkan ve Şehit Piyade Komanda Onbaşı Tahsin Temel’in annesi Yaşariye Temel ile 100 yaş üstü olan Sıdıka Can ve Zeynep Günini’nin günlerini kutladı.


Ziyarette Kaymakam Yılmaz, annelere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kutlama mesajını ve selamlarını ileterek ’Anneler Günü’ne özel hazırlanan hediyeleri takdim etti.


Anneler de ziyaret ve hatırlanmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı