Kaymakam Mutlu’dan 30 bedensel engelliye hasta yatağı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yatalak olan 30 bedensel engelliye hasta yatağı hediye etti.

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Kaymakam Abdulhamit Mutlu koordinesinde yürütülen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi engelli vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, proje ile ilçe merkezi ve kırsaldaki 30 bedensel engelli yatalak vatandaşa hasta yatağı hediye etti. Mutlu, "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi kapsamında daha önce 42 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, 16 yetim ve öksüz çocuğa da çocuk odası ve bilgisayar hediye etmişti.

Projenin son ayağında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki 30 bedensel engelli yatalak hasta vatandaşa ulaşan ilçe Kaymakam Mutlu, yerde yatan engelli yatalak hastaları Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tikli ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile birlikte tek tek evlerinde ziyaret etti. Mutlu ve beraberindeki heyet ziyaret ettikleri 30 engelli yatalak vatandaşa 30 adet hasta yatağı hediye etti.

Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, projenin amacının dezavantajlı grupları desteklemek olduğunu söyledi. Kaymakam Mutlu, "Bizim İçin Değerlisiniz projesi kapsamında bedensel engelli 30 yatalak hastayı evlerinde ziyaret ettik. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden sosyal ve ekonomik destek alan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’nün yardımlarından da yaralanan bu dezavantajlı vatandaşlarımız yatalak olduğu için evlerinde yerde yatıyormuş. Biz de bu mağduriyetlerini gidermek için Kaymakamlık olarak, 30 engelli yatalak vatandaşımıza 30 adet hasta yatağı hediye ettik. Biz her zaman onların yanınızdayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Zaten kendilerini sık sık ziyaret edeceğiz. Kendileri de bir ihtiyaçları olduğunda 24 saat boyunca bana ve arkadaşlarımıza ulaşabilecek" dedi.

Hasta yatağı ve çeşitli hediyelerle yüzleri gülen 30 engelli vatandaş ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kaymakam Mutlu’ya dua edip teşekkür etti.