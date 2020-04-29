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Aktüel

Kaymakam Mutlu esnaf denetimlerine katıldı

Korona virüs önlemleri kapsamında esnaf denetimlerine katılan Kaymakam Mutlu, esnaflara maske dağıtarak Korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu.

2020-04-29 12:47:24 -
Kaymakam Mutlu esnaf denetimlerine katıldı

Korona virüs önlemleri kapsamında esnaf denetimlerine katılan Kaymakam Mutlu, esnaflara maske dağıtarak Korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu.


Gaziantep’in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve Belediye Zabıta ekipleriyle birlikte ilçe esnaflarını ziyaret ederek Korona virüse karşı mücadelede, sosyal mesafe, hijyen ve maske takmaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.


Kaymakam Mutlu, ilçeye her hafta gelen 5 bin adet maskeyi esnaflara dağıtarak kurallara uyma konusunda hassasiyet göstermelerini rica etti.


Esnaf denetimlerinin devam edeceğini ifade eden Mutlu, Kurallara uymayan işletme ve kişiler hakkında idari yaptırımın uygulanacağı uyarısında bulundu.

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