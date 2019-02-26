Kaymakam Kaçmaz’dan sporculara malzeme desteği

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Yeşil Vartospor Kulübü oyuncularına malzeme desteğinde bulundu.

Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Yeşil Vartospor Kulübü Başkanı Aydın Durmuş ve sporcuları makamında kabul etti. Kaymakam Kaçmaz, Yeşil Vartospor Kulübü Başkanı Aydın Durmuş ve oyuncularından sportif faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Sporda çıtayı en üst seviyeye taşımaları için daha fazla çaba ve gayret göstermeleri isteyen Kaymakam Kaçmaz, “Sporcularımız, şimdiki müsabakalarda Varto ilçemizin adını duyurmaktadırlar. Kendilerinin çalışmaları bizi mutlu etmiştir. Daha fazla çalışıp ilçemizi ve ilimizi daha üst seviyelere taşımalarını istiyoruz. Gençlerimizin sportif faaliyetlerinin daha da yaygınlaştırılması için çabalarımız sürmektedir. Sporcularımızın faaliyetlerini daha faal ve rahat bir şekilde sürdürmeleri için kendilerine malzeme desteğinde bulunduk. İnşallah sporcularımız kendi faaliyetlerini daha başarılı bir şekilde yapacaklar. Kendilerine malzeme desteğinde bulunduk. Hayırlı olsun” dedi.

Yeşil Vartospor Kulübü Başkanı Aydın Durmuş ise, Kaymakam Kaçmaz’ın kendilerine yapmış olduğu malzeme desteğinden dolayı teşekkür ederek, çıtayı daha fazla yükseltmeleri hususunda daha çok çalışacaklarını dile getirdi.

Kulüp Başkanı Aydın Durmuş, Kaymakam Kaçmaz’a ismi yazılı bulunan şekerliği hediye etti.