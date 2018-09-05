Kayısı kurutmak için yapmanız gerekenler

Kayısı kurusunun bir diğer adı da gün kurusudur. A vitamini ve potasyum minerali açısından oldukça zengin olan kuru kayısı yemekten önce 2-3 tane tüketildiğinde hazımsızlığı çözer.

Kemikleri kuvvetlendirdiği için çocuklarda raşitizm tedavisinde kullanılabilir.

Cilde oldukça faydalıdır. Tahriş veya yanıklara karşı kayısı yağı da kullanılabilir.

KAYISI NASIL KURUTULUR?

Öncelikle kayısıları iyice yıkadıktan sonra teras veya balkonunuza temiz çarşaf sermeniz gerekiyor.

Çarşafın üzerine kayısıları üst üste gelmeyecekleri şekilde dizdikten sonra 2-3 günlüğüne güneşe bırakmanız lazım.

2-3 bekledikten sonra çekirdeklerin çıkarılması işlemine sıra gelir. Bunun için kayısıya alt kısımdan bastırıp çekirdeği üst kısımdan çıkarmalısınız.

Çekirdeklerini çıkarılan kayısıları tekrar güneşe bırakın.

KAYISI KURUTURKEN...

Kayısıları yeterince bekletmezseniz yumuşak kalırlar, çok kururlarsa lezzetlerini kaybederler. Bundan dolayı kurutma süresi önemlidir.

Ayrıca kurutulmuş kayısıların uzun süre dayanması için onları kavanozda saklamayı ihmal etymeyin.