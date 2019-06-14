Kayısı bahçesinden milli takım kampına





DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ablasına özenerek güreşe başlayan Esra Güler (15), gösterdiği başarı sonucunda milli takım kampına davet edildi.

Yaklaşık beş yıl önce Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlanan ablası Mısra ile Çermik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'na giden Esra Güler, onların güreşlerini izleyerek kendisi de bu branşa yöneldi.

Ailesi ile öğretmenlerinin desteğini alan, ardından 2 yıl süresince kendisini geliştiren Güler, son 3 yılda bir Türkiye şampiyonluğu, iki de Türkiye ikinciliği elde etti.





- Esra: "Güreş derslerimi olumsuz etkilemiyor"





Esra Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ablasına özenerek güreşe başladığını vurgulayarak, "Bu salonda ablam antrenmanlarını yapıyordu. Ben de evden kaçıp onu izlemeye geliyordum. Ablam da bazen beni getiriyordu. Hoşuma gitti ve ben de güreşe burada başladım. Güreş derslerimi olumsuz etkilemiyor." ifadelerini kullandı.

Ailesine ekonomik destek sağlamak için yaz tatillerinde mevsimlik işçi olarak şehir dışına gittiğini belirten Güler, "Üç ay boyunca kayısı ve fındık toplamaya gidiyorum. Bu nedenle antrenman yapamıyorum. Sadece okul zamanlarında antrenmanlara gelebiliyorum. Hedefim Türkiye'ye dünya şampiyonluğu kazandırmak." diye konuştu.





- Karakoç: "Kayısı bahçesinden alıp milli takıma götürdük"





Çermik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ferhat Karakoç, Esra Güler'in yeteneğini katıldığı ilk antrenmanda fark ettiklerini söyledi.

Bölgedeki ailelerin, kız çocuklarının güreş sporuyla ilgilenmesine genelde sıcak bakmadığına işaret eden Karakoç, Esra Güler'in ailesinin ise aksine çocuklarını desteklediğini vurguladı.

Karakoç, Güler ailesinin çocuklarıyla mevsimlik işçi olarak Malatya'ya ve Karadeniz Bölgesi'ne çalışmaya gittiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Esra geçen yıl da milli takıma seçildi. Biz Esra'yı kayısı bahçesinden alıp milli takıma götürdük. Öğrencimiz Türkiye Şampiyonası finalinde yenildiği rakibine, kampta tekrar mağlup oldu. Çünkü o arada antrenman yapamamıştı. İki aylık dönemde mevsimlik işte çalışacağına antrenman yapsaydı, belki de Avrupa şampiyonu olurdu. Kısıtlı imkanlarla bu başarıyı gösteren Esra, iyi şartlar sağlanması durumunda daha büyük başarılar kazanır." değerlendirmesinde bulundu.



