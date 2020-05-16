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Kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 133’üncü gününde de sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:52:22 -
Kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 133’üncü gününde de sürüyor.


Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak’ta kayıp olmuştu. Kayıp üniversite öğrencisi için son görüldüğü viyadüğün olduğu yerde Uzunçayır Baraj Gölü’nde başlatılan arama çalışmaları bugünde devam etti. Çanakkale ve Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıç polisler ile Diyarbakır’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü’nde dalışlar gerçekleştirdi.


Baraj gölünün belirli noktalarında ise AFAD ekipleri botlarla tarama faaliyetlerini gerçekleştirdi.

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