Kayıp sanılan İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu çalışanı gözaltında Çin medyasında yer alan habere göre, 8 Ağustos'tan beri kayıp olduğu belirtilen İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu çalışanının 15 günlüğüne gözaltına alındığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığınca, 8 Ağustos'tan beri kayıp olduğu belirtilen İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu çalışanının gözaltında olduğu bildirildi. "South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğunun ticaret ve yatırım birimi çalışanı Simon Cheng'in, Hong Kong sınırındaki Şıncın kentinde "kamu güvenliği yasasını çiğnemekten" 15 günlüğüne gözaltına alındığını belirtti. "Çin'in iç meselesi" Cheng'in İngiliz değil, Hong Kong vatandaşı olduğunu kaydeden Gıng, konunun Çin'in iç meselesini ilgilendirdiğini vurguladı. Gözaltındaki konsolosluk çalışanının ailesi, dün, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Cheng'in 8 Ağustos'ta iş gezisi için Şıncın'a gittiğini ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını ifade etmişti.

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