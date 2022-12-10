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Aktüel Kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu
Aktüel

Kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 16:59:00 -
Kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak'ta Mustafa Pullu'nun (76) istinat duvarının dibinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, bölgede önlem aldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Pullu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İstinat duvarından düştüğü değerlendirilen Pullu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, ailesinin Pullu için 8 Aralık'ta polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

 

 

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