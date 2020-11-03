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Aktüel Kayıp Gülistan Doku'yu arayan Tunceli AFAD ekibi İzmir'de 5 depremzedeyi kurtardı
Aktüel

Kayıp Gülistan Doku'yu arayan Tunceli AFAD ekibi İzmir'de 5 depremzedeyi kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:17:05 -
Kayıp Gülistan Doku'yu arayan Tunceli AFAD ekibi İzmir'de 5 depremzedeyi kurtardı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 5 Ocak'tan itibaren kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında yer alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 7 personel, İzmir'de enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla görev yapıyor.

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun bulunması için aylardır büyük çaba gösteren Tunceli AFAD ekibi, gece gündüz demeden insanların yardımına koşmak için hazır bekliyor.

Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'e de son teknoloji ekipmanlarıyla kısa sürede ulaşan Tunceli AFAD ekibinden 7 personel, arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor.

Tunceli AFAD Müdürü Cem Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu ekip, diğer arama kurtarma ekipleriyle koordineli çalışarak enkaz altıda kalan hayatları kurtarmaya çalışıyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 4 kişinin kurtarılmasında görev alan Tunceli AFAD ekibi, Emrah Apartmanı enkazında da 2 kişinin cansız bedenine ulaştı ve aynı apartmanın enkazından 2 kediyi canlı çıkardı.

Arama kurtarma çalışmalarına titizlikle ve mesai kavramı gözetmeksizin devam eden ekipler, Rıza Bey Apartmanı enkazından bugün sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin'in kurtarılmasında da görev aldı.

Ekipler, Rıza Bey Apartmanı enkazındaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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